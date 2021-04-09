釀50人死亡、逾200人輕重傷的台鐵太魯閣號出軌案，義祥工業社負責人李義祥，兼任工地主任已經違反營造法規定，不料又傳出「借牌標案」，前東新營造董事、在這起工程案掛名專任工程人員的楊金郎，檢方今晨諭令以業務登載不實5萬元交保。

楊金郎原本與東新營造負責人黃平和是合夥關係，因之前工程帳目不清，導致公司賠錢退股，並於2月辭去董事職務，但仍擔任這次事故處邊坡工程專任人員。

楊金郎供稱，他與東新營造負責人黃平和是僱傭關係，這次因為他擁有甲級營造工程管理技師牌，黃平和標下「台鐵交通安全六年計畫」後，將他掛名「專任工程人員」，檢方約談後今晨諭令以業務登載不實5萬元交保。

檢警調為釐清案情件，在廉政署、調查站人員加入專案小組後，全案也擴大追查是否有借牌、公共工程監督不力甚至官商勾結等弊端，8日陸續傳喚東新營造公司負責人黃平和、黃的妻子黃劉金鶴、黃的兒子黃文利及黃文豪、林長清、林的妻子黃梅燕、林的兒子林偉仁、李義祥的妻子吳沛育、蘇姓、楊姓工程幹部等13名相關人士，調查站人員也在其相關公司、住處等11處，搜查帶回好幾大箱的證物，將逐一調查。

不過年逾80歲的黃平和因先前腰部受傷開刀，拄著拐杖，在檢調人員陪同下緩步走進地檢署，面對記者提問，則不發一語；而早上被借提的李義祥下午被送到調查站約談後，晚上則又被帶回到地檢署問訊。

(中時新聞網)