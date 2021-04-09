台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)3月自結合併營收2.7億元，較去年同期成長219.95%；1-3月合併營收為7.07億元，年增215.87%。董事長孫正強表示，集團正積極整合多方資源並深耕環保綠能，在本業與子公司營運陸續進入佳境下，對營運展望持樂觀看法。

久陽表示，旗下鋼鐵、運輸、環保三大業務持續穩健成長，且受惠於鋼市景氣復甦，螺絲業務持續升溫，加上美國推出基建計畫及中國鋼鐵限產，使得鋼鐵、螺絲螺帽等需求提升，有助於上半年度接單表現，加上已儲備低價原料，在產品價格持續上揚下利差擴大，獲利看旺。

久陽董事長孫正強指出，在運輸事業部分，由於運貨量需求增加，且海運費持續維持高檔情況下，未來獲利可期；陸運部分，目前規劃購置車輛組建車隊，讓營運成本及競爭優勢得以同步提升。

環保事業部分，子公司榮福公司今年度目標將積極爭取台南城西、台中文山、高雄南區及岡山等多項焚化爐標案，參與興建或整改及其後續維運操作業務，搭配子公司台鋼能源公司的太陽能建置規劃，未來將發揮減碳節能綜效，加速循環經濟佈局，對營運表現有加乘效果。此外，子公司台鋼環保氧化碴、還原碴清運事業穩定成長，並持續進行集塵灰清運處理規劃，把廢棄物高值化再利用，貫徹循環經濟理念。

(時報資訊)