繼3月調漲北美航空貨運售價後，這次受到蘇伊士運河事件影響，海運漲價擴大至空運，國內長榮航(2618)及華航(2610)兩大航空公司，昨天傍晚分別都通知業者即將調漲台北-歐洲線的空運價格，華航將自4月14日調漲25～30％，長榮航從4月15日調漲20～30％，每公斤將拉高到230～250元左右。

海運美國線受到今年2到3月約有800名人員染疫，港口作業人員無法快速回復，一直呈現塞港現象，需求由海運轉向空運，使得空運美國線處於供不應求一艙難求狀況，兩大航空公司2月底先宣布3月起調漲台北-美洲線價格。

而這次長賜輪Ever Given事件，蘇伊士運河堵塞後持續緊縮歐亞線供給，也出現貨運海轉空現象，國內航空業者飛歐洲的貨運班次就相對較少，大部分運能早已轉移至美國線，歐洲線供需轉吃緊，兩大航空業者相繼宣布調漲歐洲線空運價格，這次漲幅最高達到3成，幅度算是相當大的一次。

(時報資訊)