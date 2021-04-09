櫃買富櫃200指數於8日突破9000點大關，收在9091.39點，上櫃股票成交值也同日創下單日1243.67億元的成交金額，雙雙改寫歷史新高。

櫃買中心與擅於量化模型及基本面研究的銳聯財智(Rayliant)合作以「富櫃200指數」為母體，結合強調穩健營運及獲利的質量因子(Quality Factor)於109年8月31日所發布的「Quality 50指數」也刷新發布以來的紀錄，該指數在4月7日突破7000關卡，昨日收在7125.52點，Quality 50指數成分股109年平均每股盈餘(EPS)達12.49元，其中每股盈餘超過10元的高達22檔，在疫情衝擊全球經濟的109年，仍有效篩選出營運亮眼的公司，非常值得投資人關注。

櫃買中心表示，此波漲勢除反應市場資金充裕的因素之外，更反應了上櫃公司的優異獲利表現。以近期公布的財務報表來看，整體上櫃公司109年度稅前淨利達2257億元，較去年增加348億元，增加18.22%，其中又以櫃買主要族群半導體類股表現最佳。整體來看，國內經濟表現穩健，國際經濟在疫情漸受控制而好轉，加上全球資金寬鬆，各國紛紛推出振興措施的情形下，全球對於臺灣科技產業出口需求強勁，推升近期上櫃市場價量齊揚。

國際貨幣基金(IMF)樂觀看待全球經濟表現，並上修臺灣今年GDP成長率來到4.7%，在指數續創新高之際，櫃買中心提醒投資人多注意公司基本面情況，投資人可多利用櫃買市場業績發表會及投資人講座，掌握公司和市場的第一手資訊，挑選適合的投資標的。

(時報資訊)