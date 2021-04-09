台灣近期陷入嚴重乾旱，紐約時報在全球晶片短缺之際報導以台積電為首的半導體業用水情形，面臨休耕的農民困境，及專家探討民眾浪費、官僚僵化以致台灣缺水的局面。

報導寫道，官員說台灣面臨逾半世紀來最嚴重乾旱，暴露台灣發展半導體業遭遇的重大挑戰。全球電子產品需求激增導致半導體供應吃緊時，台灣供水出現變數，科技界依賴台灣與全球晶圓代工龍頭台積電引發的憂慮可能更難減輕。

台積電表示乾旱暫時不影響生產，但台灣降雨愈來愈難預測。政府近幾個月努力在水庫上空造雨，設置緊急海水淡化機組、桃園新竹備援管線，指示產業節約用水，並在新竹、苗栗、台中等地實施全天減壓供水。台積電等企業則出動卡車從其他區域載水。

報導說，影響層面最大的措施是農田停止灌溉，台灣約1/5農田受影響，政府為此提供稻作停灌補償。

但新竹一名田姓稻農抱怨台積電等半導體廠商感受不到缺水之苦，「我們農夫只求能好好賺錢養家」。

經濟部水利署副署長王藝峰捍衛政府政策。他表示，旱災意味就算有灌溉收成也會不理想，如把有限的水提供給農田，而非工廠與家庭，將形成雙輸局面。

被問及農民缺水困境，台積電發言人高孟華說，各產業與公司高效率用水非常重要。她提到台積電參與一項提高灌溉效率的計畫。

報導寫道，台灣是已開發國家中降雨最多的地方之一，缺水令人困惑。台灣民眾用的水主要源自颱風季，但颱風將山區土壤帶進水庫，導致水庫蓄水量逐漸降低。台灣每年降雨也很不穩定，去年豐水期沒有一個颱風登陸，為1964年以來首見。

國立台灣大學土木工程學系教授游景雲說：「如果2到3年內相同情況再度發生，我們就能說『啊，台灣肯定已邁入嚴重缺水時代』。現在我們只能靜觀其變。」

根據台積電資料，2019年台積電新竹廠區每天用水6.3萬公噸，相當於當地兩座水庫供水逾10%；製程用水回收率逾86%，較2018年新增節水量達328萬公噸，但與台積電全台廠區當年用水近6300萬公噸相比仍是小巫見大巫。

國立成功大學水利及海洋工程學系教授王筱雯說，台灣缺水最大問題是政府把水價壓得太低，以致民眾浪費水。

官方數據顯示，台灣家庭每天每人用水約75加侖。根據世界銀行（World Bank）數據，多數西歐家庭用水少於台灣，美國民眾用水則比台灣多。

王藝峰說，調整水價對社會弱勢族群影響深遠，因此政府調整時非常審慎小心。

曾任內政部長的水利專家李鴻源則責怪台灣官僚制度僵化，拉高汙水處理廠興建及輸水管線現代化的難度。他說，其他小國極具彈性，台灣卻有著大國運作邏輯，這與國民政府遷台後仍懷抱統治全中國的目標有關。政府雖已放棄反攻大陸，卻未甩掉官僚作風。（編輯：黃自強）1100409

(中央社)