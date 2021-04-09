小編今天（9日）精選5件不可不知的財經大事，最大頭條是3月傳產績優股，包括鋼鐵股的高興昌、彰源、新光鋼、久陽等16檔傳產股，業績亮眼，法人也趁機搶進，進一步帶動股價齊步上攻。。

【1】3月表現年增雙位數 16檔傳產業績飛升 股價猛攻

上市櫃公司陸續公告營收，在比較基期低下，傳產股3月業績飛升，已公布業績的220家公司中，營收年增雙位數的家數，即多達143家，包括高興昌、申豐、宏益等16檔個股，8日股價攻勢猛烈。

【2】晶片荒 大立光Q2恐續蒙塵

感測器和AP（處理器）等晶片大缺，連股王大立光也傻眼！繼日前坦言4月拉貨動能恐比3月下滑後，大立光8日法說會又直言「5月也不好」，讓股王第二季營運再度蒙塵的可能性拉高。

【3】新光慘敗 遭新光R1全面解約

新光集團一路慘敗，不動產投資信託新光一號（新光R1）8日舉行受益人會議，以壓倒性票數通過終止新壽樓管委任契約、不得跟新光集團租借車位後，又以出席權數的70％同意臨時動議，解任不動產管理機構新昕國際的委任關係，等於新光R1幾乎與新光集團「再無關係」。

【4】打房反助漲房價 專家：下半年發酵

房地合一稅修法將首度納入預售屋課稅，預定7月1日上路，市場專家預期，這波打房效應恐將出乎外界意料，出現打房反助漲房價，政策意外為房市「補血」，此一效應預期下半年逐漸發酵。

【5 】散戶借錢炒股 美股融資餘額海嘯來新高

2020年美國股市迭創新高，從線上交易平台羅賓漢（Robinhood）的散戶，再到對沖基金Archegos Capital等大型機構投資人大玩槓桿，大舉向券商借錢炒股，讓美國的融資餘額創下2007年以來新高紀錄。

(中時新聞網)