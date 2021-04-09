大客戶積極開發先進製程，半導體檢測廠-閎康(3587)MA相關設備於2020年下半年即已達相當高的利用率，公司亦因應大客戶需求，後續將於南科成立第二實驗室，法人預估下半年MA成長幅度會不錯，有機會來到20%左右。

閎康為兩岸測試分析領域之領導者，目前在台灣、中國及日本設有實驗室，近期晶圓代工大廠宣布將啟動3年1000億美元投資計畫，主因該公司看到全球對半導體根本性的巨大需求，為因應未來需求而增加產能，顯示晶圓代工龍頭對未來半導體產業之展望樂觀，且近期車用晶片缺貨，各國政府透過政府的管道向台灣半導體產業求救，亦可佐證該公司之看法；隨著燃油車轉向電動車，自駕車等級逐漸提升，未來車用電子將持續蓬勃發展，加速5G/HPC/AI應用成長，相關晶片開發速度將加快，可以預見，不論IC設計業者及晶圓代工業者，皆更為倚賴檢測實驗室之檢測能量，閎康可望持續受惠。

由於大客戶積極開發先進製程，閎康MA相關設備於2020年下半年即已達相當高的利用率，公司亦因應大客戶需求，後續將於南科成立第二實驗室，法人預估下半年MA成長幅度會不錯，有機會來到20%左右。

閎康表示，MA另一需求來源來自第三代半導體，由於各國政府皆已設定碳中和目標，因而汽車電動化長期趨勢明確，第三代半導體具禁帶寬度大、擊穿電場強度高等特性，成為電動車功率元件之主要半導體材料，根據研調單位Omdia 的《2020年SiC和GaN功率半導體報告》指出，未來十年第三代半導體將年均兩位數以上增長，而材料分析正為閎康之專長，MA業務預期將持續成長。

閎康3月合併營收為2.72億元，月增26.83%、年成長15.24%，主要是因先進製程及第三代半導體需求增加，帶動MA營收成長所致，累計前3月合併營收為7.31億元，年成長8.04%；受惠於半導體產業蓬勃發展，閎康三大業務領域材料分析(MA)、可靠度分析(RA)及故障分析(FA)皆保持年成長。

閎康表示，公司自2015年以來因應客戶需求，積極投資必要資本支出，已完整佈局FA、MA及RA三大業務，隨著新興產業越來越倚重半導體推動，相關晶片之研發投入有增無減，晶片檢測需求伴隨提升，將持續推動業績成長。

(時報資訊)