新加坡商美歐亞綠能公司將台灣列為全球重點光電站投資重點，旗下永堯光電廠4月底將增資到3億元，而海精新光電廠也將在近期完成2億元增加，年底前在台灣還會有第3家子公司成立。目前美歐亞在台灣都以地面型電站為主，未來會「順風而行」（指配合政策）評估漁電共生電站。美歐亞預計3年內在台投資600~700億元，建置至少1GW太陽能電廠，融資金額約8成。

位於彰化縣大城鄉西側的永堯光電廠，計畫占地達49.6995公頃，廠址過去因地層下陷及海水倒灌，曾在不利養殖及農耕的情況下荒廢多年。以利縣、利鄉、利民三大利多為目標，並看準縣政府招商契機，美歐亞規劃於2022年以前，透過分期分區的方式，在當地建置125,010組地面型光電板，打造全台首座使用台達電VPC認證之1,500伏逆變器之大型綠電站。第一期15MW預計於2021年年底併網發電，預計首年度發電量為19,710,000度電；第二期及第三期則預計於2022年第三季併網發電，屆時永堯光電廠將以50MW的裝置容量，全年提供高達42,705,000度的綠電，約為19,000戶家庭的年用電量，年減碳33,600噸，相當於350萬棵樹的減碳效果。

美歐亞綠能合夥人金愷雷（Clay Kinney）表示，美歐亞在日本的案場經驗，將廢棄的高爾夫球場打造為太陽能電站，和政府洽談變更地目，同時留任既有員工並創造了新的工作機會。在台灣部分，針對已開或潛在開發專案，已經設立了15間電業項目公司。

(時報資訊)