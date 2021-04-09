達方(8163)因三大核心事業成長，第1季合併營收為60億元，年成長45.92%，達方董事長蘇開建表示，達方已進入新成長期，2021年是不錯的一年，營收及獲利追求雙成長，且動能會比往年高。

達方近幾年除積極擴大背光鍵盤產品應用，亦透過併購及入股策略強化綠能及被動元件等關鍵零組件產品線，包括綠能部分世同金屬、統達及太宇，以及配合MLCC往高價值產品發展的詠業等，在併購效益及產品線逐漸完善下，讓達方營運自今年開始進入新的成長期。

由於鍵盤產品淡季不淡，年成長率相對高，且被動元件需求強勁，達方3月合併營收為21.9億元，較上月增加26.71%，較去年同月增加32.35%，累計2021年前3月合併營收為60億元，較去年同期增加45.92%。

就三大事業來看，蘇開建表示，上半年NB需求跟去年第3季及第4季差不多，訂單掌握度很有把握，下半年則保守看待，還要再觀察，詠業及MLCC產品往高容高單價產品發展，目前已見到具體成果，由於市場需求強勁，MLCC到第3季都是滿載，3月已小幅調漲價格，預計4月再調漲大部分產品價格；綠能部分，公司於今年第2季併入太宇科技，預估今年綠能產品營收可望年成長50%。

達方鍵盤產品目前月出貨量約500萬台，其中背光鍵盤約佔出貨量約40%，貢獻鍵盤整體業績約60%到70%，去年因為家用市場提升，背光鍵盤出貨佔比約30%到40%，由於背光鍵盤及Chromebook都有不錯成長，達方預期今年鍵盤出貨量會增加，營收也會正成長，但因Chromebook比重攀升，毛利率維持去年水準；為提升獲利，除高階產品電競相關產品，達方也希望推出各種應用的背光鍵盤。

近期被動元件需求強勁，為因應客戶需求，達方針對MLCC產線進行去瓶頸，預計將增加20%到30%產能，若加上下半年申請高科技上市的詠業今年約成長15%到20%，被動元件對達方今年業績貢獻將高於往年，預估年成長可達20%到30%。

達方預估，今年綠能產品佔比將攀升至30%，鍵盤佔比則降至50%到55%，關鍵零組件佔比維持15%。

(時報資訊)