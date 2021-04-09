一名網友表示，朋友的小孩本來很不喜歡保姆，但最近卻突然變得很黏保姆，讓人覺得很奇怪，後來又發現保姆的家人寄了疑似是符紙的東西到家裡，讓朋友越看越害怕，只好上網求救，引發網友熱議，這也太可怕了，感覺是靈異電影才有的情節，另有「懂行」（網友用這個詞語表示內行、在行的人）網友表示，符不會傷害孩子，作用應是讓孩子喜歡保姆，但有疑慮的話，還是換一位保姆吧！

一名女網友昨在臉書社團《靈異公社》發文表示，朋友在越南工作，家中請了越南藉的幫傭幫忙照顧年幼的孩子，奇怪的是，朋友的小孩以前很不喜歡這位保姆，常常跟媽媽說不要保姆，但最近卻突然不排斥了，反而還開始很黏保姆。

女網友表示，朋友這幾天無意間發現，越籍保姆家人寄了不知名、疑是符紙的東西到家裡，詢問保姆那是什麼，對方也答不出個所以然，只說是家裡寄錯了，但因朋友家中的幼兒最近很常受驚嚇，加上從不喜歡保姆到很黏保姆，種種跡象，都讓朋友很擔心，因此想求助網友，看看有沒有人知道這是什麼東西，對小孩有沒有影響？

貼文引起網友討論，「好恐怖喔，要快換保姆了」、「這麼奇怪的東西，感覺像靈異電影才會出現的情節」、「有疑慮的話，拿去大廟問看看」、「先搞清楚是什麼東西再來説保姆，説不一定是讓小孩乖乖的」、「這故事有點可怕」、「可能如你所說，這就是照顧小孩的秘訣，下符咒變乖寶寶」、「覺得有問題就直接換了」。

也有懂行網友表示，這個符的作用應是讓小朋友喜歡保姆，不會傷害到小朋友，但並不是什麼保祐用的平安符，其實算是不好的，雖然功能只是讓小孩喜歡自己，但透過這個方式來獲得喜歡感覺不太對勁。

另有網友則認為，也許不用想這麼多，小朋友起初對保姆還不熟悉，因此感情不好、也不會黏著對方很正常，隨著相處的時間拉長，小朋友習慣了以後，當然會比較黏對方，不過，如果真的感覺不好，那就換個保姆吧！

(中時新聞網)