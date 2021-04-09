國民黨立委李貴敏質詢影片

台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，外界聚焦相關政治責任歸屬。國民黨立委李貴敏7日質詢時問林，被甩鍋負下台的責任，而行政院院長蘇貞昌卻不用負責，內心有何感觸？林則回應：「我對我的良心跟社會負責。」

李貴敏質詢林佳龍，針對「台鐵改革不成是誰的問題？」、「改革不成是上層阻力？」「台鐵局長派不出來是否有壓力？」三大問題進行提問。林表示：「台鐵改革是一個組織改造，都是高難度的，因為組織有它既有的慣性，甚至它的一個利害。」李回應：「民間不在乎組織的改造，因為組織的改造牽涉到，今天要用有限公司還是用股份有限公司，要民營化還是要怎麼樣。民間在乎的是說，台鐵不改革；想要知道的是說，你改了之後，人民回家有一條安全的路。」

對此，林佳龍強調：「最近台鐵發生的問題，都是在最基層的時候，他應變不及或不足。像斷軌、邊坡，還有這次的問題都在第一時間，怎麼樣讓他更快速、有效的反應。」李貴敏則回應：「對，但是部長你有沒有覺得，老百姓真的好可憐？今天我們責求司機，他要在4秒之內反應，可是呢，政府機關花了那麼久的時間，他都不改進，政府機關可以遙遙無期，但是民間，你要求他說『你有沒有緊急煞車？』我覺得這個真的對老百姓來講，很殘酷。」

至於「台鐵局長派不出來，是誰的問題？」林佳龍被問到這個問題，立刻激動表示：「台鐵要找到適合的人，真的很不容易，我們希望他來，他不一定要來。他要有公務員的身分，這個就是為什麼說公司化以後，我們有一些用人的彈性，就像高鐵。」

值得注意的是，李貴敏問林佳龍：「你被甩鍋，讓你負這個下台的責任，院長不用負責，這樣你心裡的感觸是怎麼樣？」林回道：「我對我的良心跟社會負責。那我就是跟時間賽跑，我一定要對這一次的事故，我能夠減少它的傷害，給未來接棒的人可以做得更好。」

(中時新聞網)