美股周四全面收紅，權王台積電受ADR上漲2.95%激勵，開盤來到618元，上漲5元，帶動台北股市今(9日)開盤站上17000點大關，截至9點25分，指數一度翻黑，目前指數上漲11點，指數在萬七以下的16937點。

今日領軍上攻萬七大關的還有聯電、聯發科，聯發科在再現1030元的新高價後，目前股價翻黑，航運三雄股價也下跌，而面板雙虎比價效應持續進行，友達、群創的漲幅都超過7%。

美國初領失業金人數達74.4萬人，表現遜於預期，不過，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)的鴿派言論，以及10年期美債殖利率下滑，激勵美股四大指數齊揚，科技股反彈，道瓊工業指數終場上漲57.27點（或0.17%），收在33503.57點，那斯達克指數收盤上揚140.51點（或1.03%），收在13829.31點，標普500上漲17.22點（或0.42%），收在4097.17點，費城半導體指數終場上漲34.80點（或1.07%），以3301.26點作收。

台股8日在聯發科、聯電以及股王大立光領漲帶動下開低走高震盪再走高，加權指數終場以16926.44點作收，上漲111.08點，指數續創收盤新高紀錄，成交值3849.23億元，外資及陸資買超11.13億元，投信買超2.13億元，自營商買超43.32億元，三大法人合計買超56.58億元。

(中時新聞網)