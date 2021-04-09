美國最新公布的就業市場數據較預期疲軟，公債殖利率應聲走跌，為科技股與其他成長型股票帶來提振，周四標普500指數再創歷史收盤新高。

美國上周初次請領失業給付人數連續第二周升高，與最近公布的就業報告相互矛盾，但支持聯準會在相當長的一段時間內保持低利率的鴿派政策立場。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，央行距離縮減對美國經濟的支持仍然遙遠，並稱今年物價上漲可能是暫時現象。

上周初領失業給付數據意外疲弱，帶動美國10年期指標公債殖利率最低跌至1.624%，創下3月26日以來新低，進一步遠離3月底觸及的14個月高點1.776%。

不過，Bokeh Capital Partners投資長Kim Forrest表示，華爾街青睞成長股，不代表價值股永遠不會上漲，價值股會上漲是因為比成長股擁有更大的發展前景，這就是整件事的基本論調。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲57.31點或0.17%，為33,503.57點。

標普500指數收漲17.22點或0.42%，為4,097.17點，連續第2日改寫歷史收盤高點。

那斯達克綜合指數勁揚140.47點或1.03%，為13,829.31點，創下7周新高，距離2月12日創下的歷史收盤高點僅差不到2%。近來殖利率回落，推升了高成長型板塊，如科技股。

標普500指數11大類股漲跌互見，以科技股漲1.42%，表現最佳。蘋果、微軟、網飛均漲逾1%，為標普帶來提振。亞馬遜漲0.61%。

納入大量科技相關股票的羅素1000成長股指數上漲1.05%，而以金融和能源股為主的價值股指數收跌0.05%。

在下周由美國大型銀行打頭陣，揭開第一季財報季之前，市場交投已見減少，今年以來成交量最低的4個交易日都落在本周。根據Refinitiv IBES截至4月1日的數據，分析師已經將首季標普500成分股的獲利成長預測，從2月5日預估的21%上修至24.2%。

受惠於拜登政府的1,740億美元電動車發展計畫，特斯拉收漲1.91%。外媒報導，根據一封美國運輸部發給國會的電郵，拜登政府這項促進電動車發展的方案，將要求撥款1,000億美元用於新的消費者減免措施，可望為美國汽車製造商帶來巨大的提振，尤其是通用汽車與特斯拉。這兩家公司在售出逾20萬輛零排放車款後，已不再享有7,500美元的購車減免待遇。

(時報資訊)