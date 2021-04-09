【旅遊經 洪書瑱報導】

綠舞國際觀光飯店今年即將滿三週年，將施展全民攻佔，不僅可以穿著浴衣或是改裝一場《鬼滅之刃》等服裝，在日式主題園區來一場偽出國或Cosplay之旅，即日起陸續推出全新計劃，迎接超人氣巨星「羊駝 」、「水豚 」、「刺蝟」、「狐獴」等動物明星加入綠舞大家庭，民眾在園區，可以遊園、遊湖體驗、彩繪DIY、和菓子DIY體驗、餵魚、餵鴨鳥，民眾不僅還能看羊駝、擁抱草泥馬，零距離接觸萌寵。綠舞也為萌寵們量身打造周邊商品，如Q萌水豚麵包等週邊商品，旅客可以帶著全家大小暢遊日式園區充分感受日式風情外，還能與動物們來一場難得的「齊遇記」，全面攻佔、「直擊」各大族群的心！

日式主題園區一隅(攝影：洪書瑱)

日式主題園區一隅 (攝影：洪書瑱)

遊湖體驗(攝影：洪書瑱)

園區可以有浴衣體驗(攝影：洪書瑱)

園區有Cosplay服務體驗(攝影：洪書瑱)

和菓子DIY體驗(攝影：洪書瑱)

綠舞國際觀光飯店一直以來都以日式主題園區，尤其可以換上浴衣遊走在日式庭園中，受到許多偽出國民眾喜愛，現在還有不僅有浴衣，還有《鬼滅之刃》等服裝，讓民眾暢玩超人氣「Cosplay熱血動漫祭」，而且園區還是搭船遊湖餵魚體驗，甚至可以餵綠頭鴨、鴛鴦等鳥禽，尤其現在綠頭鴨們還有可愛的鴨寶寶，也有機會一睹小鴨風采。未來在4月底還有機會在園區看到「水豚 」、「刺蝟」、「狐獴」等動物！

餵鴨體驗(攝影：洪書瑱)

園區綠頭鴨(攝影：洪書瑱)

園區鴛鴦(攝影：洪書瑱)

餵魚體驗(攝影：洪書瑱)

水豚(攝影：洪書瑱)

刺蝟(攝影：洪書瑱)

鴨寶寶(攝影：洪書瑱)

「水豚」君來自南美洲，熱潮風靡從日本紅到台灣，性格溫馴和善，圓滾滾的外表加上呆萌表情，為近年來備受矚目的明星萌寵之一，目前居住在緊鄰舞饌日式料理旁的「櫻花茶廊」內，預計四月底適應環境後，將會開放亮相；未來也將迎接外型嬌小可愛的沙漠小精靈狐獴，園區將全新打造日式狐獴屋敷，將原有的忍者屋敷打造成狐獴之家，開放近距離遊客觀察，讓可以大小朋友們能充分欣賞狐獴可愛樣貌。為讓遊客們能搶先體驗。除此之外未來還有機會見到刺蝟與鴨寶寶們！

羊駝巡禮(攝影：洪書瑱)

羊駝巡禮(攝影：洪書瑱)

羊駝巡禮(攝影：洪書瑱)

最令人心花怒放，既是目前即可在園區看到羊駝漫步在園中，「綠舞」中的「小」羊駝是紐西蘭來台第三代，擁有蓬鬆軟毛、擁有豐富的表情包，圓圓短短的臉及耳朵自帶喜感，也因為不同品種，長像略有不同，耳朵挺起、身上的羊毛略捲曲，是公羊駝「可可」；而身上蓬鬆如同薩摩耶犬毛狀，為母的羊駝名為「露露」，目前在四月園區規劃羊駝巡禮開放時間為早上11:40-12:10，以及下午2:30-3:00兩場(如遇雨改為在遊客中心室內互動)，除了看到可愛二隻羊駝在園區像走台步般在園區漫步外，最值得一提的是在指導員的指導下，可以撫摸甚至還能擁抱可愛的「草泥馬」，是難得接觸體驗！遊客在近距離跟萌寵們拍照時，於綠舞粉專拍照打卡再贈送園區牧草1份。

兒童遊戲區(攝影：洪書瑱)

室內跳跳床及攀岩設施(攝影：洪書瑱)

舞饌日式料理心舞會席＄1280+10%套餐(攝影：洪書瑱)

舞饌日式料理心舞會席＄1280+10%套餐(攝影：洪書瑱)

舞饌日式料理心舞會席＄1280+10%套餐(攝影：洪書瑱)

舞饌日式料理＄980+10%套餐(攝影：洪書瑱)

蝶舞咖啡廳西式套餐_主菜為嫩煎爐烤美國特級牛翼板共12道菜色，＄980+10%(攝影：洪書瑱)

蝶舞咖啡廳_主菜義大利燒烤海鮮牛肉串拼盤，12道菜套餐＄1380+10%(攝影：洪書瑱)

另外，為了豐富親子家庭的入園體驗，園區還有兒童遊戲室、室內跳跳床及攀岩設施外，遊客中心還可以有不同的彩繪DIY，如：祈願繪馬掛、日式竹扇、男兒節鯉魚旗、鏡會馬、狐狸面具、日式折扇、紙傘、趣味羽子板等！另外，園區「舞饌日式料理」、「蝶舞咖啡廳」都提供不同的美食享受，目前也推出不同的優惠方案供民眾選擇！

舞山景雙床客房(圖：綠舞提供)

為了邀請民眾入園體驗，飯店即日起開放預訂「綠舞森友會」三天兩夜住房專案，入住期間為2021年4月6日(二)至8月31日(二)止，每房最低NT＄13,998起，雙人客房最低一睌一人＄3,499、四人客房最低一睌一人NT＄2,512，此方案須連續入住2晚，房客可享有精緻早餐，暢玩超人氣「Cosplay熱血動漫祭」，體驗飯店精心打造的室內跳跳床及攀岩設施、品嚐主廚精選經典雙人下午茶（原價NT＄499+10%/套），還有備受好評的輿神同行和忍者之森體驗營二擇一，搶先體驗最新推出萌寵互動活動，感受一場FUN 鬆三天兩夜療癒假期！

(中時新聞網)