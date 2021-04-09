日立集團（Hitachi）宣佈收購總部位於美國的數位工程服務領導廠商GlobalLogic。此次收購，是以日立美國子公司HGDH(Hitachi Global Digital Holdings Corporation)為收購而成立的獨立投資組合公司（Segregated Portfolio Company, SPC），與GlobalLogic母公司GlobalLogic Worldwide Holdings之間的最終協議為基礎。此交易需符合慣例條件和監督單位的批准，預計於2021年7月底前完成。

透過此次收購，日立希望利用GlobalLogic的先進數位工程能力及其穩定的客戶群，來強化日立的Lumada數位產品組合。Hitachi Vantara是日立在美國的子公司，同時也負責日立的數位基礎架構、資料管理及數位解決方案業務，在推動Lumada的全球業務成長中扮演重要角色。

此次收購將讓全球鐵路、能源和醫療照護等社會基礎設施，加速數位轉型的推動，進而在日立專注的五大領域（包括IT、能源、工業、行動與智慧生活）和車用系統業務上（Hitachi Astemo）發揮綜效。透過與客戶合作推動其社會創新業務，日立將能加速為客戶提升社會、環境和經濟價值，並打造永續發展的社會。

GlobalLogic總部位於矽谷，在迅速成長的數位工程服務市場中居於領先地位。GlobalLogic在14個國家／地區擁有2萬多名專業人員，並在全球各地設有設計工作室和軟體產品工程中心。

GlobalLogic擁有晶片至雲端的先進軟體產品工程技術、豐富的設計能力和垂直產業的專業知識。透過這些專業能力，GlobalLogic能設計與開發出支援產品、平台和數位體驗的創新軟體，協助客戶為其用戶創造新營收並增加價值。

GlobalLogic擁有穩定的客戶群，包括400多家，分別在通訊、金融服務、汽車、醫療照護、生命科學、技術、媒體娛樂及製造業等重要產業的領導者及知名品牌。

全球的數位轉型（DX）投資正迅速增長。根據IDC預測，2022年全球65％的GDP，將由數位化企業提供的產品和服務來驅動。此外，專精於產品工程設計和數位轉型的研究顧問公司Zinnov表示，全球數位工程潛在市場，將以19％的年複合成長率（CAGR）成長，並於2025年增長至1.1兆美元。

數位轉型仍將是全球企業組織的優先任務。在新冠病毒疫情的影響下，人們對資料驅動的新商業模式、客戶體驗和連網生態系統的需求更高了，然而很多組織都缺乏設計和部署新數位平台的知識和經驗，而且面臨各種挑戰，例如缺乏建立數位原生產品、設計新互動模式和數位體驗所需的技能，舉凡新的數位購物方式或用來提供和獲取醫療照護的新模式。這樣的情況使得GlobalLogic服務的需求迅速增長，合併後的公司將在這個龐大的市場中，獲得更大的機會。

(工商 )