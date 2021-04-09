眾所關注的雲林地區地層下陷，在政府各部門合作推動防治計畫下，地層下陷情勢已趨緩！經濟部水利署9日表示，近20年間，顯著地層下陷面積已減少約506.7平方公里，2020年最大下陷速率5.5公分，僅是小區域範圍的下陷量。

針對今年旱象嚴重，地下水成為穩定的救災水源，經濟部水利署強調，新鑿的抗旱井，都不會位於地層下陷區，並無造成地層下陷的風險。

經濟部水利署指出，該署每年地層下陷監測結果，屬大範圍均勻沉陷，影響高鐵安全為差異沉陷問題，依高鐵公司監測數據顯示，彰雲地區下陷較顯著路段，均在高鐵設計規範的容許界限值內，且差異沉陷趨勢減緩，經其評估不影響高鐵結構與營運安全，行車安全無虞。

彰雲地區為近年全台地層下陷較嚴重地區，為減緩地層下陷問題及確保高鐵營運安全，政府各部門合作推動各項防治計畫，辦理增供地面水源、加強灌溉管理、提升用水效率、各項產業節水減抽、地下水補注，及監測監控等工作，使得2020年顯著下陷面積，從2001年1,018.5平方公里，已減少至104.7平方公里，近20年間減少約914平方公里，下陷情勢已趨緩，已見具體防治成效。

(工商 )