台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，外界檢討聲不斷。媒體人韋安表示，大家聚焦台鐵管理、弊端、文化痼疾與政治責任，甚至有人要求台鐵事故現場蓋紀念碑，但「真正解決問題的人」，卻只有新北市市長侯友宜；侯是在第一時間祭出「盤點轄內台鐵路網安全」的縣市首長，凸顯「中央不行，地方來」的氣魄，堪稱全台第一人。

韋安今日（9）在臉書發表文章《誰是真正解決問題的人？》內文指出，這次台鐵史上最大事故之後，有人檢討台鐵長期以來的管理和文化痼疾、工程發包弊端、承包廠商施工安全缺失，有人要求行政官員付起政治責任。也有人要求台鐵事故現場蓋紀念碑。而侯友宜，是第一個縣市長要求全面盤點轄內台鐵路網安全，這意味著「中央不行，地方來」；新北市府並於6日發函台鐵，要求全面檢視新北境內鐵道環境，在風險路段293個地方，裝設自動監測預警系統。

韋安強調，如果台鐵全線「風險路段裝設自動監測預警系統」立即去施做，將是台鐵改善安全，避免同樣事故發生，在短期內最有效的可行方案。韋直言：「悲劇發生後，誰是想要和真正解決問題的人？侯友宜算不算是第一人？」

文章一出，網友紛紛回應：「侯市長讚啦！」「有大將風範，等中央政府跟等災難差不多！」「可憐的中央無能又肥貓」、「是進度落後兩年，還是至少得落後到大選那一年」、「執政便宜行事、爭功諉過、好大喜功，只做表面工程，不做看不到基本工程」、「面對一個只會砍年金、鬥政敵、養網軍、關媒體、搶資源、推責任的無良中央政府，也只剩有良心的地方政府來保護人民了。」

(中時新聞網)