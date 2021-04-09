中保科技集團立偉電子協助台中捷運建置AED，由愛心企業艾多美公司作為領頭羊，首先響應捐贈26台自動體外心臟電擊器(AED)，讓乘客們搭乘台中捷運更安心，發生緊急心臟驟停的意外時，黃金搶救的時刻得以多一分保障，也呼籲更多企業與民間團體重視AED設置密度與廣度的重要性，不會因設置密度不足而影響搶救生命的第一黃金時間。

台中市在學校、交通要衝、觀光旅遊地區、旅宿場所、大型購物商場等都有設有AED裝置，截至今年4月統計，台中市已公開登錄設有的AED數量為1,258台，共計1,047個場所。

台中市衛生局長曾梓展表示，廣設AED的好處，可以在民眾突發心臟猝停時，在救護車抵達前的黃金救援時間，自行施行第一時間急救提升存活率，成功率高達三成八，因此樂於見到在台中重要的大眾運輸也看到AED的建置，也期許市民一起加入救人的行列。

台中捷運董事長林志盈說，「Only One的樹海上行走的捷運，是台中市民幸福的開始，也是安心的選擇」，在正式營運前，中捷已完成緊急醫療救護法規定，取得「AED安心場所」認證；希望台中捷運在歷史性的第一條綠線開通後，帶給市民朋友安全與穩定的交通運輸服務，也結合各車站及鄰近社區，成為市民幸福生活的連結。台中捷運綠線AED的設置分配於18個車站詢問處附近，並考量旅客較多的站別「市政府站及高鐵台中站」多增設2組裝置，期待能共創更安全、安心的乘車環境。

艾多美公司董事長具松謨指出，我們企業精神「用心關懷每個人，用行動守護大家的健康」，希望透過本次捐贈作為台中市民的強大的安全後盾；艾多美長期並持續深耕台灣在地的慈善活動，落實企業社會責任，回饋給國人朋友，也期待藉由本次機會可帶動更多企業熱心響應，對周遭的安全更多關心，讓安心場所遍及全國。

台灣飛利浦總經理胡孝揚指出：「考量一般大眾擔憂AED使用困難，我們優化並提供人性化設計的介面，全程中文語音指導，電擊後亦持續教導操作CPR，提升施救成功率。飛利浦AED在台灣至今已成功挽救超過140條寶貴生命，期望更多企業及民眾更認識AED並且熟悉使用方式，當意外發生時，可以掌握黃金救援時刻!」

本次協助建置AED的立偉電子為中保科技集團關係企業，主要業務內容為智慧健康照護、AED租賃與建置服務等。截至去(2020)年底建置數量已達有17,480台，建置的公共場域包含機場捷運、高鐵、桃園機場、各大百貨公司、賣場等處。

立偉電子表示，過往做公益是捐救護車，但一台救護車金額約上百萬，而AED約10萬元，門檻低很多；立偉電子呼籲更多熱心公益的個人或企業可以改捐贈AED，讓愛心更普及，一同創造更安全安心的生活環境。

(中時 )