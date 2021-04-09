姆巴佩（Kylian Mbappe）是目前法甲巴黎聖日耳曼足壇巨星，他目前的聲勢也逐漸超越C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、內馬（Neymar）等球星，他的一舉一動都受到全世界球迷關注。

🔥"COMPARAR a VINICIUS con MBAPPÉ es un INSULTO futbolístico"@lobo_carrasco , contundente en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/Yrik4rT7QG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2021

而在昨日歐洲就有六家媒體爆料，姆巴佩下季將不會與原東家續約，而且下一家鎖定的正是豪門皇家馬德里，如果成真，這意味西甲乃至歐冠格局將出現重大變化，在C.羅納度離開西甲後，梅西(Lionel Messi)將迎來最強對手。

姆巴佩目前身價超過16億台幣，昨日在歐冠8進4淘汰賽首回合，率隊以3-2戰勝拜仁，個人就踢進2球。賽後媒體稱讚：「他2次進球堪稱全場最佳，為球隊拿到巨大優勢！」可見他真符合身價。而媒體透漏，姆巴佩已向巴黎高層告知自己堅決不續約決定，目前他合約將在2022年到期，想在本季結束後轉隊，也多次拒絕巴黎的多次報價，據傳皇馬位於爭奪他暫居非常領先位置！

媒體另外說道：「姆巴佩偶像正好就是C.羅納度，他願意追隨偶像的腳步，也是他生涯所追求的目標，所以他今夏會去皇馬幾乎沒有懸念。」不過據法國媒體最新消息表示，原東家巴黎仍想用盡全力留下姆巴佩，並不會輕易放人。不過若這場交易成真，世界足壇將要迎來一場全新的風暴！

(中時新聞網)