萬物皆漲只有薪水不漲的年代，能吃俗又大碗的美食真的很難得。一名網友在網路分享多張美食照，牛肉麵45元、滷肉飯也只要10元銅板價，餐廳地點曝光後竟是連鎖KTV「星聚點」，令不少網友直呼「這家店餐廳才是本業」，並表示每次都是為了吃東西而去。

小碗的牛肉麵只要25元，但看起來並不馬虎，令原PO讚不絕口。（圖／翻攝自Dcard）

大碗的牛肉麵也只要45元。（圖／翻攝自Dcard）

原PO昨（8）日於論壇《Dcard》上傳美食照，驚嘆小碗半筋半肉的牛肉麵只要25元，「比泡麵還便宜」，大碗的則是45元，滿滿的膠質，再加上燉得超嫩的牛肉，「真的很好吃」。另外，4格菜的排骨便當也是50元有找，且排骨還相當厚實，份量十足；滷肉飯也是10元銅板價，白飯上淋滿滷肉汁，「超下飯，忍不住一口接一口，超優質」。

排骨便當49元，是最貴的餐點，厚實的排骨令原PO驚嘆不已。（圖／翻攝自Dcard）

滷肉飯也是原PO大推的餐點之一。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也強推泡菜及其他小菜，並表示泡菜只要5元、滷味也只要15元。（圖／翻攝自Dcard）

從菜單可見，最貴的餐點為49元，整張菜單近20道品項都沒有超過50元，除此之外還有飲料吧，供民眾無限暢飲，他也公布餐廳店家資訊，竟是連鎖KTV「星聚點」。業者推出夜唱學生包專案，在限定時間於餐廳用餐，即可享有餐點優惠，若單純想用餐，不想唱歌也可享外賓價。

網友看完後，各個都垂涎三尺回應，「天啊！超便宜」、「星聚點本業是餐廳啊！副業才是KTV，之前吃冰火菠蘿油也不錯」、「他的水餃很好吃」、「真的超讚，每次去都是為了吃東西」、「我到現在還會為了吃進去唱歌」、「唱之前先嗑三碗」。

整張菜單上的品項皆未超過50元，令不少網友看了十分心動。（圖／翻攝自Dcard）

(中時新聞網)