由於晶片短缺危機依然未見紓解，美國通用汽車宣布將延長北美部分工廠的停工時間。

其中通用位於密西根州的組裝廠將繼續把停工時間延到4月26日的該周。該工廠主要生產雪佛蘭的Camaro與凱迪拉克的CT4與CT5。該工廠自3月15日就已經開始停止運作。

另外通用在田納西州的組裝廠也將從4月12日起停工兩周。該廠專門製造凱迪拉克XT5、XT6與GMC Acadia運動休旅車等。

(工商 )