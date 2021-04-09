晶片短缺未解 通用延長車廠停工時間 09:272021/04/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於晶片短缺危機依然未見紓解，美國通用汽車宣布將延長北美部分工廠的停工時間。 其中通用位於密西根州的組裝廠將繼續把停工時間延到4月26日的該周。該工廠主要生產雪佛蘭的Camaro與凱迪拉克的CT4與CT5。該工廠自3月15日就已經開始停止運作。 另外通用在田納西州的組裝廠也將從4月12日起停工兩周。該廠專門製造凱迪拉克XT5、XT6與GMC Acadia運動休旅車等。 全國第一商轉台南自駕公車路線 預計10月正式載客營運 陸軍採購輪胎弊案 1廠商訊後百萬元交保 (工商 ) #時間 #停工 #延長 #組裝廠 #凱迪拉克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玩笑開大了 價值400萬保時捷被噴漆、輪胎刺破慘況曝光 07:062021/04/09 國際 氣立3月、第一季合併營收雙雙創同期新高 16:122021/04/08 財經 克服保鮮難題 雲林蔬菜外銷到25天航程外的馬紹爾群島 14:302021/04/08 寶島 夜間蹲點攀爬陡峭山坡 新北環保局破非法煉鋁廠 15:172021/04/08 生活 血水晶片 揭李義祥、阿好關鍵對話 04:102021/04/09 焦點要聞 《國際產業》晶片大缺貨燒到蘋果 傳部分MacBook、iPad生產延宕 15:582021/04/08 財經 台灣旱象難解 紐時關注半導體業與農民爭水 09:292021/04/09 財經 內政部國徽報告出爐 包正豪驚「看到了什麼」曝時間點藏玄機 08:412021/04/09 政治 嘉縣節水6月底前 供水無虞 04:102021/04/09 地方新聞 首季營收挑戰千億 改寫單季紀錄 04:102021/04/08 財經要聞 中市罰中火2300萬 經濟部大反擊 04:102021/04/08 財經焦點 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 7家陸超級電腦遭美封殺 拜登出殺手鐧原因曝光 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 新光出局成定局？ 銀行局：關鍵在兆豐銀 - 財經要聞 - 工商時報 白宮晶片會議 三星列唯一非美企 韓媒憂：恐被迫選邊站 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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