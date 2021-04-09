拚國旅、搶住房商機，台北晶華酒店有新招！鑑於母親節將屆，晶華酒店攜手家事清潔服務平台「呼叫黃背心」跨界合作，預計於今日宣布自4月16日起至5月15日推出「媽咪Relax」住房專案，號召孝親子女「送媽咪到五星飯店度假」，台北晶華酒店「送專人到府清潔服務」，再創觀光飯店客房行銷先例。

台北晶華酒店「媽咪Relax」住房專案每房每晚5,800元起，入住即贈「呼叫黃背心」家事服務，專業人員將到府進行價值2,288元起的各式家電以及家具的深層清潔服務。晶華酒店標榜媽媽到飯店度假後回到家，等待媽媽的是清爽沒有塵床墊清洗+除螨服務的床墊、空氣清新的冷氣機，清潔無虞的生活環境。專案即日起於台北晶華官網開放訂購，房客加購高鐵車票還可享有65折優惠。

「呼叫黃背心」家事清潔服務平台，強調以「有技術性能力到府服務」，透過平台媒合，全台各地的消費者都能上網預約進行冷氣機空調設備清潔、清洗洗衣機、排油煙機、洗床墊等服務，專業且經過認證的技師，將協助主婦時時維持舒適的居家環境品質，同時「呼叫黃背心」首創完工後以消費者滿意度付費，顧客在完工後可線上評價服務人員，評價結果會直接反應在價格上，不滿意可以打8-9折，若很滿意，也可以選擇多支付10至20％的小費，強調「貼心」與「客製化」服務，讓居家清潔值得信賴與安心。

台北晶華「媽咪Relax」住房專案每房5,800元起，兩人成行，內容包括晶華酒店兩天一夜客房住宿，CNN推薦台北必吃自助式早餐兩客，依照房型與價格的不同，贈送房客專人清潔家事服務，包含「冷氣機清洗（價值2,288元）」、「金鑽級空調保養（價值2,500元）」以及「床墊清洗+除床墊清洗+除螨服務服務（價值4,300元）」等選擇，另享有加購高鐵車票優惠65折以及沐蘭SPA療程優惠，住房專案刷台新信用卡再加贈限量旅行組乙份。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，經疫情洗禮，消費者更重視健康與居家環境的衛生與清潔，晶華酒店與「呼叫黃背心」合作，旨在將五星飯店對健康衛生、保健養生的要求與重視，傳遞給每個消費者，並透過與專業服務平台與職人的合作，提倡養生保健、環保衛生的觀念。吳偉正指出，母親節將屆，晶華酒店推出「媽咪Relax」住房專案，孝親子女可送媽媽到飯店度假並為媽媽分擔家事，尤其是需要技術與體力的重度深層清潔工作交由專業人員協助處理，對媽媽以及全家人來說，應該都是最實際、也最貼心的禮物。

(工商 )