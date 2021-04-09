美聯準會資料顯示，不急於收緊貨幣政策的立場，讓投資人對繼續推動激勵措施的全球經濟反彈感到樂觀；歐股於周四收在歷史新高。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.54點或+0.58%，為436.86點，為本周已破的紀錄高點，再添新高點。

美聯準會周三公布的政策會議紀要顯示，官員們對新冠病毒的持續性風險仍感到警戒，並承諾在完全確保經濟復甦之前，將繼續提振經濟。

Spredex分析師Campbell說明指出，聯準會鴿派的會議紀錄讓投資人更加放心，主席和其官員不會很快地關閉刺激措施。

歐洲央行(ECB)上個月會議紀要顯示，ECB爭辯於購債的小幅增加，並同意本季提前購買債券，如果條件允許下，可以在稍後削減購買量。

瑞銀(UBS)全球財富管理投資長Haefele認為，儘管歐洲第三波疫情再起，然歐洲經濟體仍保持良好。隨著疫苗在第二季供給的增加，推進經濟重啟，預期今年下半將出現明顯反彈，支撐因素包括較高儲蓄水準、受壓抑的需求、寬鬆的貨幣和財政政策。

投資人普遍關注了近日新聞，數個歐洲國家宣布，不建議年輕人使用AZ疫苗；此前研究發現該疫苗與非常罕見的腦血栓有關聯。

英國/瑞典藥廠阿斯利康(AstraZeneca)股價下挫2.0%。

荷蘭科技投資公司Prosus上漲1.78%。Prosus宣布大手筆以147億美元賣去騰訊2%持股。

英國化學廠莊信萬豐(Johnson Matthey)上漲1.5%。該公司預期今年獲利將來到財測的高區間，並表示已經開始對健康業務進行策略評估。

(時報資訊)