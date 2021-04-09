美銀將再提撥1兆美元推動永續金融 09:292021/04/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全美第二大銀行美國銀行宣布，將於2030年前提撥1兆美元推動達成永續金融目標。然而這項宣示也令美銀承諾挹注在這項綠色金融方案的投資金額已累達1.5兆美元。 該銀行強調，這項綠色倡議將有助美銀透過放款、資本籌措，資詢與投資服務，降低碳排放與其他永續商業，朝向更綠色的金融環境邁進。 美銀曾在2月矢言，希望能於2050年前達成溫室氣體淨零排放目標。 台積電帶頭衝 台股攻上17000點歷史新高 新興市場資金流失 債息飆高 (工商 ) #美銀 #永續 #提撥 #綠色 #矢言 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》聯準會放鴿 歐股再創新高 09:262021/04/09 財經 八千金領軍 台股劍指萬七 04:102021/04/09 財經要聞 PayPal創辦人：比特幣恐成陸抗美武器 04:102021/04/09 全球財經 專家美兆元基建 不應對照參考中國 04:102021/04/09 話題觀察 綠委提花蓮設太魯閣號紀念碑 藍委怒轟：別再搞了 08:062021/04/09 政治 《產業》美歐亞綠能3年內在台建置1GW電站 初期先攻地面型電站 08:362021/04/09 財經 中美大聯盟對壘 迎面衝撞 04:102021/04/09 時論廣場 蘭陽電廠設平台 1滴水用4次 04:102021/04/09 地方新聞 《美股掃瞄》科技股領軍 標普連2日創歷史新高 08:522021/04/09 財經 10年公債得標利率 九個月新高 04:102021/04/09 金融．稅務 1分鐘讀財經》3月營收飆雙位數 16檔傳產股猛攻 08:242021/04/09 財經 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 7家陸超級電腦遭美封殺 拜登出殺手鐧原因曝光 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 新光出局成定局？ 銀行局：關鍵在兆豐銀 - 財經要聞 - 工商時報 白宮晶片會議 三星列唯一非美企 韓媒憂：恐被迫選邊站 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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