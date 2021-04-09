全美第二大銀行美國銀行宣布，將於2030年前提撥1兆美元推動達成永續金融目標。然而這項宣示也令美銀承諾挹注在這項綠色金融方案的投資金額已累達1.5兆美元。

該銀行強調，這項綠色倡議將有助美銀透過放款、資本籌措，資詢與投資服務，降低碳排放與其他永續商業，朝向更綠色的金融環境邁進。

美銀曾在2月矢言，希望能於2050年前達成溫室氣體淨零排放目標。

(工商 )