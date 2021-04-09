美國聯邦參議員今天針對中國提出範圍廣泛的立法議案，將在據稱北京竊取智慧財產一事上擴大施壓，並鞏固美國與台灣之間的關係。

法新社報導，美國國會呈兩極化，民主、共和兩黨這次卻罕見提出倡議，聯邦參議院外交委員會的兩黨主要人物共同提出「戰略競爭法案」（Strategic Competition Act），意在規範美國和中國之間的緊張關係。

民主黨籍的參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）指出：「美國政府須洞察並認真看待北京的意圖和行動，並相應地調整我們的政策和戰略。」

法案提到，制裁是美國的「強大工具」；法案內容也關切行政部門「未徹底執行」國會已通過的措施。

「戰略競爭法案」若獲國會通過，國務卿將須發布一份年度清單，列出所有因竊取智財而受惠、卻傷到美國公司及產業的中國國營企業。

除了先前針對維吾爾人遭監禁及其他虐待情事的報告之外，法案也將要求評估性侵、強迫墮胎及其他針對維吾爾人的性別暴力。

維權專家表示，上百萬維吾爾人和其他突厥語族群被扣押在新疆，其中多數是穆斯林；美國形容這種行為是種族滅絕。

「戰略競爭法案」也將重申美國對台灣的強力支持。美國國會兩大黨向來支持台灣。

這項法案雖維持華府僅承認北京的立場，但要求美國使用「相同用語和禮節」，像與任何外國政府一樣與台灣往來。

法案內容指出，台灣人民和政府體現了民主價值及自由市場原則，美國必須維持作為這些價值及原則的捍衛者的可信度。

美國各黨派政治人物對中國逐漸採取強硬態度，這是現任總統拜登與前總統川普少數意見相同的議題之一。

(中央社)