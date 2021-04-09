台鐵太魯閣號408次列車2日發生嚴重出軌意外，釀成50死、210傷慘劇。對此，國民黨立委許淑華表示，總統蔡英文曾表示，普悠瑪事故後，台鐵改革要徹底執行，但相同事故一再發生，不僅讓基層同仁無所適從，更是執政黨高喊改革下的一大諷刺。

許淑華今（9日）在臉書發文表示，台鐵接連發生事故，讓國人對大眾運輸安全感到憂心。普悠瑪事故後，蔡英文總統說，普悠瑪列車和台鐵的總體檢，都必須徹底地進行，全面找出台鐵系統性的缺失，但同樣體系一再檢討卻又一再發生重大事故，不僅讓基層同仁無所適從，更是執政黨高喊改革下的一大諷刺。

許淑華稱，台鐵局規劃編列8.96億元，於全台鐵路共293處主線平交道增設「障礙物自動偵測系統」，但109年平交道事故造成6人身亡，台鐵全線多達420處平交道，在支線未設置該設備及既有機制未改變之下，會不會再次發生憾事，令外界擔憂。

依據運安會報告，台鐵對於平交道分類沒有明確規範，執行平交道檢查業務也沒有相關規章，導致不合時宜的例行巡檢和設備讓基層業務量過大，更容易發生意外，許淑華指出，她已要求交通部2個月內應檢視平交道之分類並訂立相關規則，以保障民眾及基層員工生命安全。

許淑華認為，台鐵產業工會指出，台鐵雖有工務機電維修和保養體系，但人力大量流失，只好透過發包方式進行，但承包商的品質台鐵無法掌控，最後產生的疏失就是全民來承擔。隨著缺工問題漸趨嚴重，工安事故機率也會增加，本次釀成事故的工安問題，包含聘用逃逸外勞、借牌轉包、負責人前科累累卻長期承包政府工程等，就是現階段台灣工程文化的縮影。

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(中時新聞網)