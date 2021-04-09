于美人上個月在個人臉書披露，朋友還在唸書的女兒去東區逛街，被一名長相帥氣的外國人搭訕衣服好看，然後被一名女店員強抹化妝品，接著被拉進店裡試用，強迫消費花了1700元買產品才脫身。轄區大安警分局對該店家勸導後，又繼續以同樣手法強行推銷，警方依社會秩序維護法將業者帶回，移請裁罰3000元。

于美人PO文。（圖／翻攝于美人臉書）

于美人上月10日發文指出，朋友女兒被外國男子搭訕後，女店員開始在她手上抹東西，拉進店裡狂推銷，最後聽到她還是高中生，成功賣出2罐1700元的去角質鹽後才放人，這種「糾纏推銷」行為讓她覺得相當不妥。

于美人文中還說，她擔心女孩子沒有警覺，被拉進店裡強迫推銷就算了，萬一是別的就遺憾了，而且這種打著法國、以色列保養品的拉客店越來越多「這樣的銷售不是拉客行銷，而是糾纏行銷，是可忍熟不可忍！」文章PO出3小時後，台北市警察局大安分局長李權哲看到訊息，立刻關切交辦。

事實上，該品牌早自2018年開始，3年來都以相同手法販售商品，大安分局發現業者屢勸不聽，認定已違反社會秩序維護法第七十九條第二款「於公共場所任意叫賣物品，妨礙交通，不聽禁止者」，將法籍負責人與黃姓女特助帶回。

負責人到案表示，是女員工有業績壓力才自行到店外推銷，公司沒有要求她這麼做，但也沒有反對。警方則依違反社維法移請裁罰3000元。

(中時新聞網)