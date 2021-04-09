台鐵在花蓮發生重大事故後，多國紛紛表達哀悼之意。（資料照）

前綠委沈富雄。(POPRADIO提供)

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故後，國際也關注，其中外交部稱印度外交部首次對台重大意外事件公開慰問，具重大意義，遭藍委批評「慘劇竟被當成大內宣」。前立委沈富雄昨(8日)對此在節目中說，全球都知道台灣發生此事，也因為大陸、印度不合，所以印方以前不做的事情現在做了，心裡默默知道就好，現在外交部拿出來講，「這是幼稚」。

外交部發言人歐江安6日表示，此次是印度外交部首次對台灣重大意外事件公開表達哀悼跟慰問，「我想這是一個有重大意義的」。對此說法，沈富雄8日在政論節目《平論無雙》中談到，「這講法是非常非常的可恥、可笑，代表台灣多年被大陸壓制後，一種深層自卑感跟一種深層的自大狂兩個交集後的表現，且全球都知道台鐵這場重大事故，也因為中印不合，所以印方以前不做的事情現在做了，那心裡默默知道就好，現在拿出來講人家來慰問，這是幼稚」。

沈富雄稱，如果這是上級交代歐江安的發言，那上面要有責任；但外交部長說，國際社會對台灣表達哀道之意，外交部一定要對外表達感謝，沈則說，「本來就要感謝，但不需要特別在中印關係惡化後，強調本來不安慰台灣的印方，突然來慰問，這行為跟小孩一樣。」

沈富雄更點名一旁的來賓、台北市議員王世堅評論此事，王世堅則說，「歐江安本來表現都不錯，但這次表現用四字形容，那就『不知所云』，就做一致性感謝就好、一句話就好，把這件事當宣傳我覺得不好，所有行政官員應該切記這一句話『不患人之不己知，患不知人也』」。

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(中時新聞網)