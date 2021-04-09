邱澤與許瑋甯主演的《當男人戀愛時》，上映後票房開出紅盤，而他跟首次演戲的Lulu（黃路梓茵），在劇中則有床戲演出，讓觀眾看的是臉紅心跳，近來Lulu（黃路梓茵）透露該天拍完床戲後的插曲，當時邱澤一個舉動讓她驚呼：「這樣可以哦？」

Lulu（黃路梓茵）回憶起與邱澤拍攝《當男人戀愛時》，由於是她首次登上大銀幕演出，即便兩人床戲結束後，內心情緒仍遲遲難以平復，沒想到此時邱澤竟拿出手機詢問：「我可以跟你合照一張嗎？」對於邱澤突然其來的請求，讓她當下內心小鹿亂撞，心中更有無數小劇場上演：「什麼！邱澤要跟我合照」、「不是應該我去跟他要合照嗎」，開心之餘仍充滿疑惑「剛剛還在拍戲這樣可以拍照哦」？

沒想到接下來邱澤表示：「因為我有一個朋友很喜歡你，我要合照給他看」，讓Lulu瞬間傻了眼，表示當下聽到這句話真的是直接綜藝摔，不過仍是開心答應合照，並表示：「我們就拍了這張穿著戲服的合照，很珍貴的」，照片中只見兩人面對鏡頭露出燦笑，看得出來難掩內心激動情緒。

對此網友紛紛留言：「該不會那個朋友就是邱澤本人吧」、「一看到你轉身實在太驚艷了，真的為這部劇增添不少歡樂」，此外也釣出不少藝人留言，像是盧學叡驚呼：「昨天才看完妳使勁搖！（誤）但精彩是妳後面情緒起來那裡！怎麼那麼棒」，金曲歌后魏如萱則是吃味表示：「這張我不要按讚」。

(中時新聞網)