漲價題材和3月營收利多持續延燒，台股8日早盤稍作拉回整理後，隨即再往上攻，終場指數以上漲111點收在16926點，成交量為3849億。9日台股開高，盤中衝破萬七，再創盤中新高點。

針對後市看法不變，短線漲多或有震盪，但仍會先往上反應第一季財報利多。當4月15日台積電法說會後~5月初，隨時就得提防融券回補近尾聲和第一季財報利多反映近尾聲時，準備做一波漲多回檔修正。

而當股市持續創高，市場一遍看好景氣復甦失去風險意識時，近日台積電劉德音和宏碁陳俊聖分別對28奈米和NB相關領組件提出庫存過高重複下單提出示警，柯克蘭資本董事長楊應超亦提出最快下半年~明年半導體將出現庫存修正，下半年小心電子旺季不旺！

再加上景氣谷底復甦、債券殖利率攀升將是中長期趨勢，不過若債券殖利率短期若攀升過快，提防Fed下半年會提前宣布縮表，代表史上最大資金行情將告一段落，股市通常會領先反映先回檔修正帶庫存調整近尾聲後、才會再往上反應另一波景氣復甦行情。

(時報資訊)