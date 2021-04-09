在美國國會民主黨人正準備全力推動拜登提出的2.3兆美元基礎建設計畫之際，其自家的西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）卻表態反對民主黨試圖故技重施，在沒有任何共和黨人支持下通過該法案，這將為該黨能否順利推出「大基建計畫」埋下重大變數。

曼欽在《華盛頓郵報》刊出的一篇專欄中表示，國會議員們應有所警覺，參院民主黨人可能動用所謂的「調解」（reconciliation）手段，只要有民主黨的票數就能通過該方案，就像他們上個月為通過1.9兆美元新冠紓困方案所採取的做法一樣。

目前民主黨拿下參院共100個席次的一半，只有在計入副總統賀錦麗（Kamala Harris）之決定勝負的一票才能掌控多數。這也表示，曼欽或任何其他民主黨參議員跑票，都可能會在未來幾周或幾個月內毀了該法案過關的機會。

在春假於下周結束後，美國國會將對該法案進行辯論。

2018年，曼欽在越來越傾向共和黨的西維吉尼亞州中勉強贏得連任。美國一些路況最糟糕的道路就在西維吉尼亞州，拜登的大規模基建計畫雖有助於整修這些公路，但其中的部分措施也將使該州的煤炭產業失去補貼。

曼欽雖然提出對「調解」程序的疑慮，但並未明確說出在這種情況下，他是否會投票反對該基礎建設法案。曼欽的國會助理尚未回應媒體置評請求。

白宮則表示，希望與立法者進行「公開對話」。白宮發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）向媒體表示：「我們不僅將繼續與曼欽參議員聯繫，還將與其他兩黨參議員，以及眾議院兩黨議員保持聯繫」。

此外，曼欽亦反對拜登對於將美國公司稅稅率提高到28%的提案，並建議應設定於25%更為合適。根據路透社對十多位白宮官員與企業高層所做的調查，25%是他們可以接受的企業稅稅率。

(時報資訊)