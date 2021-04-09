高雄市1名駱姓男子，去年3月和大他6歲的洪姓女子結婚後，常家暴新婚妻，洪女不堪凌辱，搬回娘家；同年7月10日凌晨，駱男要求返還結婚金飾遭拒，憤而掐死洪女，被檢方依《殺人》罪起訴；駱男為逃羈押竟瞎扯要照顧行動不便的岳母及受過腦傷的大舅子，讓死者母親聞訊痛批「從沒見過他的人！」法官認為駱男在10年中有4次遭通緝，且案發後變裝逃亡，和死者家人關係薄弱，裁定從今年3月30日再續押2個月。

本刊調查，有毒品、妨害自由和槍砲前科的駱姓男子（42歲），前年底和大他6歲的洪姓女子談姊弟戀，兩人去年3月公證結婚，駱男婚後脾氣暴躁，經常對新婚妻暴力相向，洪女認為嫁錯人，同年7月搬回鳳山區娘家公寓暫住。

7月10日凌晨，駱男跑到洪女娘家，尾隨住戶進入公寓，按了洪家門鈴，當時洪女母親已入睡，二哥前來應門，由於洪女二哥車禍腦受傷，只要有人按門鈴就開門，駱男進屋後，隨即走進洪女臥房談判，由於洪女堅持離婚，駱男開口追討結婚金飾，2人發生口角，駱男徒手狠心將洪女活活掐死，洪女爭砸中，還抓傷駱男手、背，逃離前還將房門反鎖。

天亮後，駱男傳簡訊給友人：「我殺死人了，你明天看新聞叫我妹妹跟我連絡」，還嗆昔日仇家「我現在不爽我就殺，我已經殺一個了，我多殺幾個」，隨後駕車逃逸時，在大寮區自撞電線桿，後來躲至三民區1間汽車旅館。

洪母早上起床後，因見原本要至醫院看診的女兒未起床，喊了幾聲沒回應，發現房門反鎖，於是在房門外喊「妳有電話喔」，試探女兒是否會起床，但均未獲回應，當時只覺不對勁，後來叫鎖匠開門，才發現女兒躺在床上已無氣息，抱著女兒遺體痛哭。

駱男逃亡時，曾駕車自撞電線桿，隨後又逃往汽車旅館吸毒落網。（圖／讀者提供）

駱男躲在汽車旅館因吸毒被三民二分局警方循線逮捕移送高雄地檢署，當晚兇案發生地的鳳山分局警方獲悉駱男因吸毒被送至地檢署，趕赴現場將正要交保獲釋的駱男逮捕歸案。

高雄地檢署去年11月全案偵結，檢方發現駱男行凶前3天，曾寫下「今天一定殺」的紙條，認為駱男原本就有殺人犯意，並非不小心失手殺人，且不念夫妻情分，僅因細故就勒斃配偶，手段殘忍，供詞避重就輕，明顯推卸刑責，依殺人罪起訴駱男，並建請法院從重量刑。

駱男殺人被起訴後移審至高雄地院後，為了逃避繼續被羈押的命運，聲稱因殺死妻子對不起妻子的母親，由於岳母年事已高且行動不便，加上妻子二哥腦部曾受過傷，請求法官讓他交保，出去後可以照顧岳母和大舅子。

駱男為逃羈押，瞎扯要照顧岳母，岳母痛斥他胡說八道。（圖／宋岱融攝）

對於駱男聲稱獲釋後要照顧岳母和大舅子一事，本刊獨家找到洪母，洪母獲悉駁斥說，「我根本不曉得女兒和他(駱男)結婚，直到女兒命喪在他手上也從未見過他」，洪母說，駱男曾在獄中寫了一封信給她，也說要照顧她和兒子，根本是胡說八道。

法官審理後也認為駱男在10年中有4次通緝在案的紀錄，且案發後有變裝逃亡的行為，和洪女家人羈絆薄弱，裁定從3月30日起再續押2個月。

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(中時新聞網)