高雄市鳳山區洪姓女子去年7月被甫結婚4個月的枕邊人活活掐死，唯一的愛女命喪從未見過面的女婿之手，事隔近10個月後，洪女母親仍相當不捨女兒遭遇，由於未保留女兒生前照片，如今只能看著女兒戴的手錶「睹物思女」，對於殺死女兒的駱男為逃羈押還瞎扯要照顧她，洪母淚眼控訴「我要他一命還一命！」。

洪姓女子是家中唯一女兒，上面有兩個哥哥，洪母和因車禍腦部受傷的次子同住，每月靠低收入戶及身障補助約1萬8千元過活；洪母憶及命案發生時刻表示，當天凌晨時分，駱男進屋時她已入睡，根本不知他走進女兒的房間，女兒後來被駱男狠心勒斃死在房內也沒人知道，直到找鎖匠開門才發現女兒已成冰冷的屍體。

死者洪姓女子母親如今靠著女兒留下的手錶「睹物思女」。（圖／宋岱融攝）

洪母受訪時數度泣不成聲，女兒很孝順，長相清秀，是家中掌上明珠，丈夫很疼女兒，她20歲就結婚，第一段婚姻在26歲就結束，離婚後在加工區當女工，獨自在外租屋和孫子一起生活，由於洪母摔斷腿，女兒不時幫她買便當送過來。

洪母說，女兒生前的生活照很少，如今只能看著女兒留下來的手錶追思，受訪時，洪母當著記者面哭喊女兒的名字：「阿情，如果你有欠什麼要託夢給媽媽，媽媽再燒給妳。」令記者忍不住鼻酸！

對於愛女被未曾見過面的女婿殺死，洪母說，「希望司法能判駱男死刑，一命賠一命，我一個女兒大家都很稱讚，外表水水卻讓人糟蹋害死！」

命案發生在鳳山區一處巷弄民宅內。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)