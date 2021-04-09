南投縣3歲林姓男童疑遭父母長期施暴，導致腦部重創昏迷，急救11天後仍不治，狠心父母已遭到羈押。但檢警查出驚人施暴過程，男童父母曾討論要綑綁男童雙腳並蒙眼，要求他在浴室內單腳站立，由於事發前曾有鄰居聽到男童生母吼叫訓斥的巨大聲音，未料事後男童送醫時卻遍體鱗傷，檢警偵辦後認為林姓夫妻都涉虐童，向地院聲請羈押獲准。至於男童的雙胞胎哥哥，則交由祖父母照顧。

根據檢警調閱監視器發現，男童送醫時全身癱軟，手腳下垂，頭靠在父親肩上，由父親抱在懷中送往醫院，父親則不斷拍背試圖讓他清醒，讓人不忍卒睹。

林家夫婦住在南崗工業區一棟公寓大樓，育有1對雙胞胎兄弟，哥哥由父母照料，弟弟則由阿嬤照顧，去年底阿嬤身體健康欠佳，於是讓弟弟回家與父母同住；疑因弟弟經常大小便在褲子上，因此時常被父母修理。

3月21日時，男童被父親推倒後生命垂危，林男將他送到南投醫院急救，由於傷勢嚴重，再轉送中國醫藥大學附設醫院急救，延至4月1日死亡。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢察長張曉雯接獲通報後，研判是虐童案，隨即指派檢察官張姿倩指揮南投警分局偵辦，並通報南投縣政府，縣府隨即依《兒少法》對涉案行為人提起告訴。張姿倩指揮警方拘提林父到案，偵訊後認為林父涉犯《刑法》殺人未遂、妨害幼童發育等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

張姿倩本月2日會同法醫師相驗，並於7日進行解剖，發現林童頭頸部、四肢及軀幹，有多處新舊鈍性傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血等；偵訊林母後，認為林母也涉殺人等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

南投縣社會及勞動處表示，林家並非高風險列管家庭，雙胞胎哥哥並未被凌虐；鄰居則說，林家夫妻很少與人互動，見面頂多點個頭，平常也沒有聽到小孩哭聲。

(中時新聞網)