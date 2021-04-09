兆豐金(2886)第一季獲利表現回穩，累計首季稅後獲利62.22億元、年增223％，EPS 0.46元。雖然股利政策最終仍須待董事會通過，不過傾向高發放率與金額政策不變，考量過去獲利能力與股利發放率，配發現金股利1.4~1.7元是可以預期的，以目前股價設算，現金殖利率約5％，股價下檔有撐、仍具高殖利率概念。

法人預估兆豐金2021年稅後淨利281.07億元，年增12%，EPS 2.07元。隨著疫情趨緩、經濟復甦，兆豐金控獲利可望重啟成長動能。目前兆豐金股價淨值比約1.2位，位於近三年歷史區間中值，考量兆豐金股利政策穩健，且資本水準充裕，中長期投資價值浮現。

2020年兆豐金控資本適足率為122.11%，銀行CAR 14.04%，Tier 1 Ratio 12.7%，資本可充分支撐業務拓展。2020年兆豐金ROE、ROA分別為7.69%、0.66%，每股淨值為24.01元。

銀行放款方面，展望2020年，兆豐銀預期放款可望成長6％，在台幣部分，主要受惠台商回台商機與新南向政策，另外房貸由於主要以首購與自住為主，不受打炒房政策影響，預期仍可以有5％成長率；在外幣部分，受疫情影響很多海外分行案子擱置，在疫情舒緩、經濟動能回溫下，外幣放款動能不排除優於台幣放款動能。

(時報資訊)