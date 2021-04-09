43歲女星程莉莎過去曾演過《太祖秘史》，2007年身為都市女孩的她嫁給來自鄉下的演員郭曉東，最近夫妻2人帶郭曉東母親上《婆婆與媽媽2》，程莉莎為了買條裙子跟郭曉東鏡頭前擺臭臉，甚至甩門分房睡。昨(8日)程莉莎分享錄影心得，直說婚前覺得「好的婚姻需要婆婆優雅的退出」，婚後才發現「被婆婆寵愛的媳婦才更幸福」。

程莉莎最近在《婆婆與媽媽2》中跟老公購物時大吵，主因是她買裙子時郭曉東意見太多，讓程莉莎氣到索性掉頭就走，郭曉東隨即跟上求和，直說：「生氣會變老的，妳剛剛化的妝白化了」，還說：「妳生氣的時候特別好看」，程莉莎則發飆說自己買件裙子郭曉東狂批評不好看，兩人進了飯店房間後，程莉莎隨即進到臥房關門冷戰。

程莉莎、郭曉東帶著郭媽媽上節目。（圖／翻攝自程莉莎微博）

眼見夫妻倆互動引發話題，昨程莉莎發文說旅行錄影這件事，她和婆婆一拍即合，反倒是郭曉東顧慮多，「擔心他自己情商不夠，更擔心他媽媽不會表達被人笑話」，但她認為旅行都是屬於自己的，「這份有記錄的旅行更是一份珍貴的回憶，是我想送給老公和婆婆的禮物。」

程莉莎發文。（圖／翻攝自程莉莎微博）

程莉莎坦言自己來自大都市，「我嬌氣自我滿身毛病，老公直不愣登不解風情，婆婆沒什麼文化但樸實無華。我們只想用真實表達我們的真誠。鐵憨憨的老公和農村的婆婆，這是我的雙倍幸福」，又坦言：「走進婚姻前認為，好的婚姻需要婆婆優雅的退出。走進婚姻後發現，被婆婆寵愛的媳婦才更幸福！」認為婆婆不是他們婚姻的絆腳石，而是墊腳石。

這番話也引來熱議，網友說：「每個家庭的相處方式不一樣，碰到明事理的婆婆就好了，但是如果碰到那種胡攪蠻纏的那確實是應該分開」、「應該說多數是惡婆婆，所以應該退出，只有一部分是好婆婆不用退出」、「這才是我們山東媳婦」、「能理解她要表達的意思，但是她對婆婆的形容我個人覺得欠妥，沒文化、農村、不會表達被人笑話，她眼中的婆婆就是這樣的嗎」。

(中時新聞網)