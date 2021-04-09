台鐵太魯閣號發生出軌意外，釀50死、200逾傷，設籍在花蓮的37歲台大醫院資深護理師黃巧玲，為幫母慶生特地換票，卻不幸搭上死亡列車，遺體被撞得支離破破，在歷經5日修復後，總算在今早完成，黃兄見到修復完整的胞妹時，也說「很好，很像」，隨後帶著她返回玉里老家。

黃巧玲是花蓮的女兒，爸爸黃坤和在玉里鎮經營電器行數十年，在地方口碑不錯。他5日前往花蓮殯儀館探望愛女時說，女兒是名護理師，非常優秀、很敬業值得鼓勵，養了37年，得知噩耗相當不捨，但講白一點，只能說運氣不好，才會發生這次的意外，不能怪誰。

黃巧玲的哥哥特地陪著妹妹遺體回家。（黃婉婷攝）

慈濟科技大學的師生特地前來為優秀校友送行。（黃婉婷攝）

事故發生當下，黃巧玲頭部受到重創，遺體並不完整，修復團隊歷經清洗、縫合、重建及化妝等程序，前後就耗時5天，終於在今天上午完成，黃兄見到修復完整的妹妹時，也數度向修復師表達謝意，說「很好、很像」，隨後便帶著巧玲回家。

由於黃巧玲生前就讀慈濟科技大學，大批師生也來為優秀校友送行，學務長牛江山說，黃巧玲在學校表現優異，是獲得獎學金的霸主，五專畢業後有考取台北護理大學，考量家人與經濟，她放棄難得機會，選擇留在花蓮就讀慈科大護理系，在校時期也常參與賽事與公益活動，實為校園表率。

牛江山感嘆，黃巧玲一畢業就到台大醫院工作，職場表現傑出，不久就轉成正職護理師，著實為校爭光，曾教過她的教師得知噩耗時，紛紛感到難以至心，相當哀痛。

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(中時 )