高雄某間平價牛排店可將鐵板麵換成五顆蛋，許多人以為是都市傳說，但超澎湃畫面曝光後，吸引4千多人狂讚。（圖／翻攝自爆廢1公社）

老闆好佛！一名網友分享高雄某家平價牛排可將鐵板麵換成5顆蛋，許多人聽到都以為是都市傳說，但他實際嘗試過發現是真的，從原PO分享的照片中可見，貼板上有一塊份量十足的雞腿排，而主餐下面的麵不見了，取而帶之的五顆全熟雞蛋，看起來超豐盛又好吃，引起網友熱烈討論，太划算了，還不吃爆。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢1公社》分享，曾經聽說高雄某間平價牛排店，可以將鐵板麵換成五顆蛋，但一直都覺得是都市傳說，沒想到實際嘗試過後，才發現竟然是真的。從照片中可見，鐵板上的雞腿排掀開後，下面竟有5顆全熟蛋，看上去讓人食指大動。

貼文引發熱議，吸引逾4000人狂讚，「這很可以」、「在哪裡？我要用新台幣鼓勵他」、「還不吃爆」、「求店家名稱」、「老闆是不是副業牛排店，正職養雞場」、「太多顆蛋了吧，好扯」、「完了，聽到在地人哀嚎了」、「太適合進行低澱粉飲食的人，還不吃爆」、「麵換5個蛋，超划算欸！」

也有網友分享，家中附近也有類似操作的店家，但通常都是不要麵就多給你一顆或兩顆蛋，因此不少網友表示，「台南也有，不過沒這麼誇張，不要麵不要麵包，這樣有三顆蛋」、「我們這夜市牛排一份100元，不要麵換3顆+原本的一顆等於有4顆，已經覺得很佛心了。好扯竟然還有5顆的」、「台北不要麵只有一顆」。

實際搜索店家的Google評論發現，店家擁有4.3顆星得好評，且留言則數高達1800多條。（圖／翻攝自Google）

在地人發現貼文後透露，這家牛排店原本在某個夜市裡面就很知名了，後來搬到黃昏市場之後，生意還是一樣很好。實際搜索店家的Google評論發現，店家擁有4.3顆星得好評，且留言則數高達1800多條，多數人都大讚，東西便宜好吃，CP值很高。

(中時新聞網)