日前根據奧斯汀警方部門透露，阿姆斯壯（Lance Armstrong）的兒子盧克·阿姆斯壯(Luke Armstrong)因對未成年少女性侵在德州被捕，據德州電視台(KXAN)報導，當時18歲的盧克·阿姆斯壯在2018年3月舉行派對後，對16歲的未成年少女進行性侵，而該女孩於2020年11才爆料了此事件，並告訴警方。

Luke Armstrong, son of world-famous cyclist Lance Armstrong, has been arrested and accused of sexually assaulting a 16-year-old girl. https://t.co/XyG3ZCo8BN @KXAN_News — Ricky (@RickyG_TV) April 7, 2021

女孩聲稱當時他要求盧克·阿姆斯壯載她回家，但她當時已不記得坐車時的過程，只記得在盧克·阿姆斯壯父親家的沙發上醒來，並遭到性侵，而盧克·阿姆斯壯的律師代表委託人否認這項指控，稱他與這名女孩已在幾個月前達成共識，是自願發生性行為，他說他和盧克·阿姆斯壯的家人正在蒐集證據，以證明他的清白。

律師說道：「三年前的事並無造成犯罪，也非性侵。那是兩個年輕人你情我願，這些指控不該被提起，也不該在三年後提出。」而盧克·阿姆斯壯的爸爸「車神」阿姆斯壯曾奪下環法7屆冠軍，但後來因禁藥風波導致身敗名裂，如今他21歲兒子又因性侵案遭警方逮捕，讓家族蒙上一層陰影。可說是兩敗俱傷，而後來在去年12月，盧克·阿姆斯壯還是在電話中坦承，自己曾於父親的家中與受害者發生過關係。這樣看來指控真的跑不掉了。

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(中時新聞網)