大甲鎮瀾宮媽祖今（9日）晚起駕，對此，在大甲媽祖出發前夕，國民黨副秘書長顏寬恒也在臉書吐露將出發的心聲，期望可以藉由這次媽祖遶境，讓「我們流下的每一滴汗水都能夠成為祈福的力量，我們踩下的每一個腳印，都是希望國家平安的祝禱」。顏寬恒更打趣表示，為了自己的體重，遶境路上要忍住不能大吃，歡迎合照但請勿餵食。

顏寬恒今表示，自己從小參與遶境幾十年，從來沒有像這次一樣，這麼期待天上聖母的遶境，台灣不久之前發生了極大的悲劇，許多人就此天人永隔，許多家庭就此破碎，光是隔著網路，隔著螢幕，每個人民都能夠感受到深深的悲痛，或許每個人信仰不同，但都希望能用各自的力量來祈求、來幫忙、來改變這一切。

他更暗自祈禱，此次天上聖母的遶境，可以是全國人民療傷止痛的開始，大家或許不擅長救災、救難，但身為媽祖娘娘信眾的台灣人民，至少可以一步一腳印的撫平人心，虔誠祈禱。九天八夜的遶境，是全台灣人們善意的總集合，有人來祈求平安，有人來還願，有人來佈施，這是一趟充滿善心善意善行的旅程。

顏寬恒希望，匯聚了這麼多善的九天八夜，能夠成為讓這座島嶼邁向更光明未來的開始。350公里的步行雖苦，走到腳都起了水泡，大家也甘之如飴，因為「我們不是只為了自己而走，我們是為了同島一命的所有同胞而祈福邁進；我們流下的每一滴汗水都能夠成為祈福的力量，我們踩下的每一個腳印，都是希望國家平安的祝禱」。

大甲媽祖今晚就要遶境，顏寬恒祈求，「願神恩浩浩長佑我土，祈神威赫赫振國安邦，一起為了國泰民安而走吧」！

(中時新聞網)