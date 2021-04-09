櫃買中心本周連三場主題業績發表會，在7、8日接連「生技醫療」、「智慧科技」兩場主題後，今（9）日接續推出「富櫃200」主題，由同致（3552）、兆利（3548）、宜鼎（5289）等3家上櫃公司經營團隊登場；發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，投資人可線上觀看掌握最新業績資訊。

櫃買中心表示，富櫃200指數表現與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標，為讓投資人瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，9日推出「富櫃200」主題，邀請車用電子大廠同致、專業軸承廠兆利、及工業用儲存裝置供應商宜鼎等3家公司經營團隊，說明最新業績及營運展望。

櫃買下周還有「休閒生活」、「電機機械」及「櫃買特色（二）」等主題業績發表會，將陸續登場，還有東碩（3272）、長盛（3492）、上洋（6728）、至興（4535）、謚源（2235）、崇友（4506）、特昇-KY（6616）、鼎翰（3611）、安碁資訊（6690）等9家上櫃公司與會；各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站，提供投資人點閱觀看。

(工商 )