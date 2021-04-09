台鐵太魯閣號重大事故造成嚴重死傷，國民黨立委林德福、林思銘、陳以信輪番炮轟執政黨，質疑蔡英文總統日前提出台鐵改善訴求，幾乎跟兩年多前普悠瑪事件所提出發言複製貼上，蔡總統口口聲聲保證台鐵改革沒有上限，結果台鐵改革是沒有期限，要求蔡總統為台鐵改革失敗向全國人民道歉。

林德福指出，蔡總統前天在民進黨中常會前發表台鐵太魯閣事故後改革談話，對照2018年普悠瑪事顧後發言，台鐵改革訴求幾乎複製貼上，如同是錄音機重放，從工程安全到台鐵改革政府漠視，毫無積極作為。

陳以信批評，普悠瑪事件蔡總統強調會嚴肅檢討SOP、追究硬體缺陷、把系統錯誤修正，保障台鐵基層員工及乘客安全，還說台鐵改革沒有上限，如今看來台鐵改革變成沒有期限，而且其結果就是改不好。

「今日公祭，明日忘記！」林思銘痛批蔡政府放任不良紀錄廠商不斷得標，毫無管控作為，尤其是太魯閣事故後，讓大家驚覺台鐵總體檢報告拖兩年未核定，原本去年底應該完成的軌道邊坡警告預警系統也未完成，政府沒有善盡改革責任，因而導致一連串錯誤造成悲劇發生。

林思銘說，行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍溝通失調，對於台鐵改革不重視、不作為，導致台鐵局長至今懸缺三個月，台鐵近年事故頻傳，在野黨想要成立台鐵太魯閣號事故調查委員會，執政黨處處刁難，請問政府官員對得起逝去的生命嗎？

對於外界質疑行政院及蘇揆未成立台鐵改善推動小組，林德福炮轟行政院顧左右而言他，有甩鍋的嫌疑，而且每逢追究政治責任，民進黨內派系之爭充斥各種超乎專業考量陰謀論，反而成為改革阻力。

(中時 )