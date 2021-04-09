陸媒《環球時報》9日報導，英國近日再次推出新措施，撥款吸引更多持英國國民（海外）護照簽證（BNO）的香港居民前往英國。中國學者分析，英國此舉試圖對外樹立「支持香港民主」的形象，繼續操弄BNO問題，只會對中英關係產生持續性的負面影響。

香港《南華早報》8日報導，英國政府當日宣布啟動一項撥款4300萬英鎊的一籃子計畫，聲稱用於支持持BNO護照簽證移居英國的香港人融入當地生活，在住房、教育、就業等方面提供幫助。

去年7月，英國宣布推出新的BNO簽證計畫，成功申請並得到該簽證的香港居民，在逗留英國5年後可申請定居，獲得定居身分12個月後可以申請英國國籍。在此期間，上述人士可以讀書和工作。據英國內政部此前公布的資料，英國政府估計有540萬香港居民有資格通過BNO簽證申請移民英國。今年1月底，英國政府正式啟動這一簽證計畫，《南華早報》稱，截至3月中旬，英國政府已收到2.7萬分申請。

英國廣播公司（BBC）報導，英國住房、社區及地方政府事務大臣詹里克聲明稱，該計畫將確保那些通過BNO簽證移居英國的人在抵達時就可以有「最好的開始」。他還強調英國「將履行自身對香港人的責任，讓這些家庭可以稱英國為他們的家」。英國內政大臣派特爾則宣稱該計畫「史無前例並且慷慨大方」，並稱「世界上沒有其他這種性質的簽證」。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建分析，8日新出台的措施，是英國近來BNO政策變化的配套措施，除了試圖在外交上塑造敢於同中國這種「強權」對抗的形象，也是為吸引香港的中產階層，保持本國的勞動力結構。

香港時政評論員鄧飛表示，英國現在自顧不暇，新冠肺炎疫情、脫歐等問題都對其經濟產生直接衝擊，此時推出這種「慷慨」政策，真正能夠落地的可能性非常小。

《環時》報導，中國外交部以干涉中國香港事務為由，已宣布自今年1月31日起，中方不再承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，並保留採取進一步措施的權利。

報導稱，英國不僅通過BNO護照插手中國內政，還接收了多名反中人士。近日，前「香港眾志」成員羅冠聰在社交媒體發文稱，他向英國申請的「政治庇護」已獲批。

(中時 )