Thomas Gottstein本周迅速果斷換將的止血行動，因而被認為足以繼續擔任瑞士信貸(Credit Suisse)執行長。但是該行在因對沖基金Archegos醜聞而虧損47億美元之後，投資人可能希望瑞信能有更激進的改革行動。

瑞信先是在上月因Greensill資本的倒閉，然後是當前Archegos的破產，讓該行步履蹣跚，一個月內股價已大跌25%。57歲的執行長面臨兩大艱鉅任務，一為該行長期聲譽損害進行止血，以及如何留住銀行客戶和公司員工。

一名投資人指出，過去一個月所發生的事件令人感到非常失望，該行危機處理遠低於預期水準。分析師並認為，在Antonio Horta-Osorio(AHO)被任命為新董事長之前，Gottstein將更束手無策，而更深層的影響尚未顯現。

瑞信在本周二指出，由於Archegos未能履行保證金承諾，瑞信將承擔44億瑞士法郎(47.1億美元)的費用。該「費用」的規模約為瑞信去年獲利的3倍，亦遠高於競爭對手瑞銀(UBS)在2011年23億美元的虧損。

Gottstein在一年前接掌瑞信，本周迅速作出回應，撤換了投資銀行部門主管和首席風險長。

投資人預估，在對Archegos和Greensill兩案完成獨立外部調查，以及新董事長換屆上任之前，瑞信非常難以進行更廣泛的改革。

現任董事長Urs Rohner預計在4月底離開瑞信；零售銀行專家Horta-Osorio預計在年度股東大會上當選。

諮詢公司Ethos指出，希望在下屆董事長之後能建立一種新的企業文化，以更專注的方式來管理風險。Ethos要求發起兩項對董事會責任的調查，並公諸於世。

一位高級顧問表示，真不知道該找誰，Gottstein已經被削弱職權，新董事長還沒到來，一切都在變動中。

消息人士指出，若不是規劃中的董事長變動，瑞信可能已經著手深層的結構性改革。另一消息指出，瑞信已經開始在梳理其大宗經紀業務的風險缺口。

更直接的擔憂是，在最近兩起醜聞後，客戶和公司高層人員是否會相繼離職。

一香港獵人頭公司指出，已經接到瑞信市場業務員工的詢問，他們希望轉職。摩納哥一頂級理財公司表示，已經為瑞信員工看到私人銀行的誘人職位。

消息人士表示，員工可能不會馬上離職，他們必須先找到新工作。

Gottstein周二曾對媒體指出，相信「一家銀行」模式，即各部門的合作，合力為富人客戶提供服務，並稱此將「加強」了風險管理。如果Gottstein堅持此一模式，則需要制定一實現獲利的路線圖，同時嚴格控制風險。

(時報資訊)