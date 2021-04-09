美國商務部周四將包括飛騰信息技術公司在內等七家中國企業與實體列入被稱為「貿易黑名單」的實體清單中，並稱這些中國機構從事的活動影響美國國家安全。

除了飛騰信息之外，另六家中國實體包括上海集成電路技術與產業促進中心、信維微電子、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中心。

美國商務部表示，這七個實體為中國軍方打造超級電腦，進而協助中國開發核武器與其他先進武器。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，超級電腦能力對於許多、或幾乎所有現代武器與國家安全系統的發展至關重要，如核武器與高超音速武器（ hypersonic weapons）。商務部將充分使用其職權，防止中國利用美國技術支持這些破壞穩定的軍事現代化計畫。

對這七家中國實體祭出的新規定立即生效，在未經美國商務部許可下，這些機構不得取得美國的產品與技術。

(時報資訊)