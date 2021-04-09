工業電腦大廠研華（2395）宣布投資自由系統股份有限公司20％股權，結盟建立深層策略合作關係，由自由系統擔任Azure物聯網解決方案供應商（IoT CSP）策略夥伴角色，協助將研華WISE-PaaS、WISE-DeviceOn、物聯網硬體打包成服務、導入應用場域。

雙方策略結盟後，將鎖定智慧零售、智慧醫療、智慧城市作為初期切入領域，預計透過此次IoT CSP共創發展模式能快速取得戰果，亦希望藉此拋磚引玉，招募更多海內外IoT CSP夥伴豐富雲端生態，爭取企業數位轉型契機。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華所發起的IoT CSP模式，主要透過與現有雲服務商連結，將資訊技術（IT）、營運技術（OT）、雲端（Cloud）、服務（Service）等4種元素集結加值，以利擴大服務有物聯網需求的客戶。

張家豪指出，此次與自由系統結盟，將可結合研華在物聯網中的品牌優勢、行銷通路、OT客群，以及自由系統在IT服務、雲端解決方案與資訊安全等專業服務，形成互補發揮綜效，共同開創物聯網即服務（IoT as a Service, IoTaaS）的新商業模式。

研華董事長劉克振補充，集團近年多專注由端到雲的Edge-in策略推動物聯網，隨著雲端服務成熟發展，卻仍未有物聯網雲端夥伴生態圈形成，因而提出IoT-CSP 模式構想，盼藉由雲向端推動（Cloud-out）策略，透過串聯IoT CSP夥伴形成物聯網戰略夥伴圈。

自由系統總經理俞伯翰表示，公司深耕雲端託管服務供應商（MSP）領域10年，已為數百間企業導入數位部署的解決方案，相信能與研華共同打造工業物聯網生態系，引領國內物聯網業者進行下一波的產業升級，一同進軍IoT CSP的藍海市場。

俞伯翰指出，藉由此次結盟研華，自由系統將從第一線協助企業導入CSP雲服務，延伸商機至研華現有的WISE-PaaS工業物聯網雲平台和物聯網產品，完成客戶IT至OT數位轉型需求。

俞伯翰補充，與研華策略結盟後必能將IoTaaS方案快速複製到全球，對海外商業版圖拓展及組織規模擴張將有指數型成長潛力。期許奠基在過去豐富的海外服務經驗，以及研華的海外市場資源，雙方能朝成為世界領先的物聯網服務公司目標邁進。

(時報資訊)