美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至4月3日）初次請領失業給付人數較前一周增加1.6萬人，達到74.4萬人，超出了市場預期的降至68萬。上周初領失業給付人數4周均值為72.375萬人，較前一周增加2500人。截至3月27日止當周，美國續領失業給付人數為373.4萬人，較前一周減少1.6萬人。

2.美國就業數據不如預期，使美國債息與美元匯率同步走軟，周四金價漲破1750美元大關，為2月26日以來首見。終場紐約期金收漲16.6美元或1%，為每盎司1758.2美元，盤中最高站上1759.35美元。技術分析顯示，金價可望上看1800美元。

3.美國上周初次請領失業給付人數意外增加，以及全球主要經濟體疫情再度反彈，使經濟前景蒙上陰影，周四國際油價漲跌互見，紐約期油收跌17美分或0.28%，為每桶59.6美元。倫敦布蘭特期油收漲4美分或0.06%，為每桶63.2美元，為連漲第3天。

4.美國就業數據意外疲弱，美國公債殖利率應聲下滑，帶動美元匯率跌至兩周新低。周四紐約尾盤，美元指數跌0.35%，報92.091，創3月23日以來新低。

(時報資訊)