日本疫情再度告急，且剩夏季奧運復賽時間僅三個半月。9日政府高層表示，中央政府應該不會再讓東京回到緊急狀態中，但可能會用一個月的時間，在東京實施類似緊急狀態相關規定。

這位日本政府高層，經濟大臣西村康俊建議，可從12日開始在東京實施限定版的防疫措施，像縮短居酒屋以及飯店營業時間等，還有在京都與沖繩地區，實行全天候限制規範。不過一旦實施，29日至5月5日的日本每年傳統黃金周假期，勢必也會受到影響。

根據日本官方數據，迄今為止，日本約有49萬染疫者，與9,300位疫歿，疫情嚴重性遠低於許多西方國家。不過，由於夏季奧運開賽在即只剩三個半月，加上新變種病毒株傳染性強，日本民眾會擔心新一波大規模擴散又將開始。

5日，日本將大阪，兵庫以及東北的宮城，社交活動規定在有範圍的限度內。約有880萬居民的大阪，近日受到疫情影響尤為嚴重，8日就有新增905位新冠病毒確診者。

至於東京，8日為545件，比二月高峰期數量要來得少。

相當居於新冠疫情總指揮地位的西村康俊表示，新病毒正迅速傳染，中央政府急切關心。而這種較寬鬆版的緊急措施，是基於修訂後的感染控制法而定。同時，也比元月初實施的疫情緊急狀態要來得靈活，因為可以根據特定區域範圍來處理。

例如，地方政府可以限定居酒屋與飯店等場所，必須配合縮減營業時間，若忤逆者可處20萬日圓約1820美元罰鍰，或公布這些業者名字讓大家知道。

(時報資訊)