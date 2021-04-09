國民黨立委陳以信。（本報資料照）

內政部昨(8日)提出應否更改國徽的評估報告，內容指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過去，政黨標章宜應時代的變遷，適度調整其標章。對此，國民黨立委陳以信昨在臉書痛批，「民進黨有種就去改國徽改台鐵」、「要國民黨改黨徽！真是莫名其妙」。

根據內政部提出報告，我國青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定的識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，但時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章(黨徽)，以與國家象徵有相當的識別度。

對此，陳以信8日在臉書質疑，「黨徽明明早於國徽，民進黨有種就去改國徽，幹嘛要來改國民黨黨徽？尤其國人還在為太魯閣事故哀傷，社會輿論還在要求全面究責，蔡政府就急著拋報告要改黨徽，分明是想帶風向轉移焦點，拉國民黨出來救援太魯閣！」

陳以信更問，「請問民進黨這麼會算計，為何不好好算計如何改革台鐵？要是民進黨真能把台鐵改革好，就算要把國徽改成民進黨黨徽，誰又敢說不可？」有網友則是留言表示，「國民黨黨徽關他們啥事」、「以黨國威權來執行修改在野黨黨徽，欺人太甚」，但也有人說「其實可以講好一起改，如果真的有要改的話」。

(中時新聞網)