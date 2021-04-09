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先前才打1場就告右腳趾挫傷的湖人先發中鋒德拉蒙，9日傷癒歸隊，雖拿15分、12籃板，湖人仍然不敵地主熱火的兇猛三分火力，終場104比110敗下陣來，苦吞最近2連敗，目前32勝20敗仍居西區第5，卻跟西區第6拓荒者僅剩1場勝差。

儘管湖人迎回先發中鋒德拉蒙的傷癒復出，卻換庫茲馬小腿緊繃缺陣，也讓他們一開賽就處落後，德拉蒙也提前吞下第3犯，幸好來到次節，波普、麥修斯、哈瑞爾等人輪流開火，幫助湖人不僅追上，甚至打完上半場，反以56比54超前。

來到末節，熱火一開始就打出7比2攻勢拉開，儘管湖人全力反撲，可惜有了德拉蒙在場上，湖人明顯找不到進攻主軸，馬基夫莫里斯更在最後2分14秒激烈抗議尺度遭到驅逐出場，吉米巴特勒穩穩兩罰俱中，領先10分的熱火勝券在握。

熱火全隊6人得分上雙，其中以吉米巴特勒28分、7籃板、4助攻與3抄截表現最佳，歐拉迪波雖拿18分，卻在下半場撞傷膝蓋退場，希洛15分，阿德巴約13分，鄧肯羅賓生11分，卓拉吉奇10分；湖人以波普28分最高，麥修斯14分。

(中時 )